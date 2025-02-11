Таллинн планирует бороться с чрезмерным шумом

Власти эстонской столицы Таллина подготовили план действий по снижению шума окружающей среды.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Согласно закону, город обязан снижать уровень шума в общественных местах, превышающий установленные нормы, чтобы обеспечить здоровую среду для жителей.

В ближайшие годы для снижения уровня шума город усилит сеть общественного транспорта, построит тротуары и сеть выделенных велосипедных дорожек.

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При планировании города будет учитываться концепция 15-минутного города, чтобы все необходимые для жизни объекты были рядом с домом, и люди не были вынуждены преодолевать большие расстояния на автомобиле для решения повседневных дел.

"Шум значительно влияет на здоровье людей. Кроме того, шум от движения транспорта в Таллинне сдерживает развитие бизнеса...Также горожан беспокоит звук мотоциклов и ускоряющихся автомобилей. У городской управы есть решение этих проблем, и мы действуем на основании научных исследований, ориентируясь на опыт других северных городов", – сказал вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеетер Пере.

В плане по снижению шума подчеркивается, что основным решением проблемы является развитие и поддержка устойчивых способов передвижения: общественного транспорта, передвижения на велосипедах и пешком.

Для этого город будет строить более удобные улицы, трамвайные пути и полосы общественного транспорта.

Важным аспектом также является защита зеленых зон от шума и улучшение звукоизоляции зданий, чувствительных к шуму.

Летом 2023 года сообщалось о планах властей грузинской столицы Тбилиси усилить контроль за шумом в ночное время и санкции в связи с ним.

Тем временем городские власти Таллинна ждут от государства возможности введения в городе туристического налога.