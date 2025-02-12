Кандидат у канцлери Німеччини: ЄС не повинен бути карликом у відносинах зі США

Кандидат на посаду наступного канцлера Німеччини Фрідріх Мерц наполягає, що ЄС не може дозволити собі бути слабким у відносинах з Вашингтоном.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив на передвиборчому заході у Німеччині, його цитує Politico.

Мерц заявив, що Брюссель повинен зосередитися на стратегічних пріоритетах, а не на мікроуправлінні життям громадян.

"ЄС не повинен підходити до Вашингтона як карлик, бо тоді з ним і поводитимуться як з карликом", – сказав він, закликаючи європейських лідерів зміцнити м'язи.

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Мерц також висловив стурбованість нещодавнім рішенням американського президента Дональда Трампа запровадити 25-відсоткові мита на весь імпорт сталі та алюмінію з 4 березня, що призвело до ескалації напруженості у відносинах між США та їхніми торговими партнерами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка походить з того ж німецького консервативного Християнсько-демократичного союзу, що і Мерц, засудила цей крок як "невиправданий" і пообіцяла, що ЄС запровадить "тверді і пропорційні контрзаходи" для захисту економічних інтересів.

ХДС та її баварська сестринська партія Християнсько-соціальний союз (ХСС) впевнено лідирують напередодні виборів 23 лютого. Це дає Мерцові шанси на перемогу в боротьбі за крісло канцлера – і на те, що йому доведеться мати справу з непередбачуваним лідерством Трампа.

Тарифи знаменують собою різке розширення протекціоністської торговельної політики Трампа, фактично скасовуючи попередні тарифні угоди з ЄС, Великою Британією, Японією та іншими союзниками. Трамп захистив цей крок, назвавши його "початком того, щоб Америка знову стала багатою".

Французький президент Емманюель Макрон переконаний, що запровадження американських мит на товари з Європейського Союзу може нашкодити американській економіці.

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