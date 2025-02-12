Кандидат в канцлеры Германии: ЕС не должен быть карликом в отношениях с США

Кандидат на пост следующего канцлера Германии Фридрих Мерц настаивает, что ЕС не может позволить себе быть слабым в отношениях с Вашингтоном.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил на предвыборном мероприятии в Германии, его цитирует Politico.

Мерц заявил, что Брюссель должен сосредоточиться на стратегических приоритетах, а не на микроуправлении жизнью граждан.

"ЕС не должен подходить к Вашингтону как карлик, потому что тогда с ним и будут обращаться как с карликом", – сказал он, призывая европейских лидеров укрепить мышцы.

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Мерц также выразил обеспокоенность недавним решением американского президента Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на весь импорт стали и алюминия с 4 марта, что привело к эскалации напряженности в отношениях между США и их торговыми партнерами.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая происходит из того же немецкого консервативного Христианско-демократического союза, что и Мерц, осудила этот шаг как "неоправданный" и пообещала, что ЕС введет "твердые и пропорциональные контрмеры" для защиты экономических интересов.

ХДС и ее баварская сестринская партия Христианско-социальный союз (ХСС) уверенно лидируют накануне выборов 23 февраля. Это дает Мерцу шансы на победу в борьбе за кресло канцлера – и на то, что ему придется иметь дело с непредсказуемым лидерством Трампа.

Тарифы знаменуют собой резкое расширение протекционистской торговой политики Трампа, фактически отменяя предыдущие тарифные соглашения с ЕС, Великобританией, Японией и другими союзниками. Трамп защитил этот шаг, назвав его "началом того, чтобы Америка снова стала богатой".

Французский президент Эмманюэль Макрон убежден, что введение американских пошлин на товары из Европейского Союза может навредить американской экономике.

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