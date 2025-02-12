Умєров зустрівся з новим шефом Пентагону у Брюсселі

Очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров зустрівся зі своїм американським колегою Пітом Гегсетом у середу, 12 лютого.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

Як відомо, цього дня у Брюсселі проходить засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яка вперше проходить під головуванням Великої Британії.

"Перша зустріч із новим міністром оборони США Пітом Гегсетом", – написав Умєров.

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Фото: Facebook

Окрім "Рамштайну", цього тижня відбудуться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони, а також Мюнхенська безпекова конференція.

За даними ЗМІ, очільник Міноборони США не оголошуватиме про нові поставки зброї для українських воїнів.

Очікують, що глава Пентагону підтвердить прихильність президента Трампа до дипломатичного припинення війни в Україні якнайшвидше.