Умєров назвав ключові питання, які обговорять на "Рамштайні"

Міністр оборони України Рустем Умєров розпочав роботу на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі, яка вперше проходить під головуванням Великої Британії.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

У середу, 12 лютого, Умєров заявив, що це важливий етап у зміцненні обороноздатності України та координації подальших дій союзників.

"Сьогодні вперше засідання очолює мій колега та друг Джон Гілі, державний секретар з питань оборони Великої Британії. Також участь бере новий міністр оборони США Піт Гегсет", – зазначив він.

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Очільник українського оборонного відомства зазначив, що на порядку денному:

стабільне та своєчасне постачання військової допомоги у 2025 році;

прискорення постачання критично важливого озброєння – ППО, авіації, боєприпасів;

інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами.

Також, за словами Умєрова, під час засідання будуть обговорені питання розширення оборонного виробництва в Україні, фінансування українського ОПК та створення нових підприємств, а також збільшення обсягів постачання озброєння за рахунок потужностей європейської оборонки.

Як відомо, окрім "Рамштайну", цього тижня відбудуться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони, а також Мюнхенська безпекова конференція.

Раніше офіційно стало відомо, що міністр оборони Британії Джон Гілі скликає 26-ту зустріч у форматі "Рамштайн".

Формат "Рамштайн" на чолі зі США був заснований навесні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну для координації військової допомоги Києву. Він об’єднав понад 50 країн.

За даними ЗМІ, очільник Міноборони США не оголошуватиме про нові поставки зброї для українських воїнів.

Очікують, що глава Пентагону підтвердить прихильність президента Трампа до дипломатичного припинення війни в Україні якнайшвидше.