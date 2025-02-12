Умеров встретился с новым шефом Пентагона в Брюсселе
Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров встретился со своим американским коллегой Питом Хегсетом в среду, 12 февраля.
Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".
Как известно, в этот день в Брюсселе проходит заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которая впервые проходит под председательством Великобритании.
"Первая встреча с новым министром обороны США Питом Хегсетом", – написал Умеров.
Фото: Facebook
Кроме "Рамштайн", на этой неделе состоятся заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны, а также Мюнхенская конференция по безопасности.
По данным СМИ, глава Минобороны США не будет объявлять о новых поставках оружия для украинских воинов.
Ожидается, что глава Пентагона подтвердит приверженность президента Трампа к дипломатическому прекращению войны в Украине как можно быстрее.