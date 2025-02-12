Умеров встретился с новым шефом Пентагона в Брюсселе

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров встретился со своим американским коллегой Питом Хегсетом в среду, 12 февраля.

Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".

Как известно, в этот день в Брюсселе проходит заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которая впервые проходит под председательством Великобритании.

"Первая встреча с новым министром обороны США Питом Хегсетом", – написал Умеров.

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Фото: Facebook

Кроме "Рамштайн", на этой неделе состоятся заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны, а также Мюнхенская конференция по безопасности.

По данным СМИ, глава Минобороны США не будет объявлять о новых поставках оружия для украинских воинов.

Ожидается, что глава Пентагона подтвердит приверженность президента Трампа к дипломатическому прекращению войны в Украине как можно быстрее.