Шеф Пентагону на "Рамштайні" підтвердить відданість Трампа припиненню війни

Новий очільник Міністерства оборони США Піт Гегсет підтвердив, що 12 лютого братиме участь у зустрічі союзників України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі, яка вперше пройде під головуванням Великої Британії.

Про це йдеться на сайті Пентагону, пише "Європейська правда".

Як зазначається, Гегсет у Брюсселі візьме участь у засіданні міністрів оборони країн НАТО і в засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Пентагон проінформував, що на своєму першому засіданні на рівні міністрів НАТО з колегами з країн Альянсу Гегсет обговорить з членами і партнерами НАТО необхідність збільшення оборонних видатків Альянсу, посилення європейського лідерства і розширення оборонно-промислової бази по обидва боки Атлантичного океану.

Реклама:

Він також "підтвердить відданість президента Трампа дипломатичному припиненню війни в Україні якнайшвидше" та "наголосить на необхідності посилення європейського лідерства у наданні безпекової допомоги Україні".

Крім того, у рамках тижневої поїздки він відвідає Німеччину та Польщу.

Раніше офіційно стало відомо, що міністр оборони Британії Джон Гілі скликає 26-ту зустріч у форматі "Рамштайн". Вона відбудеться у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі в середу, 12 лютого, у другій половині дня.

Група збереться напередодні засідання міністрів оборони НАТО, щоб обговорити пріоритети для України та її підтримку в боротьбі проти повномасштабного вторгення Росії.

Формат "Рамштайн" на чолі зі США був заснований навесні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну для координації військової допомоги Києву. Він об’єднав понад 50 країн.

Напередодні повернення Дональда Трампа до Білого дому з’явились занепокоєння, що нова адміністрація не підтримуватиме роботу формату "Рамштайн" так, як це робила адміністрація Джо Байдена. Побоювались навіть, що формат у його попередньому вигляді припинить своє існування.

Остання на сьогодні зустріч формату "Рамштайн" відбулася 9 січня. Міністр оборони України Рустем Умєров тоді говорив, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" уже погоджене і має відбутись у лютому.