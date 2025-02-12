Грузинський прем'єр сподівається, що ЄС стане "не до Грузії" через власні проблеми

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе висловив сподівання, що через нові американські тарифи та інші проблеми Євросоюзу буде "не до Грузії".

Як повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ у Дубаї.

Грузинський прем’єр заявив, що криза у відносинах між владою Грузії та ЄС пов’язана з тим, що у Євросоюзі "належним чином не забезпечено суверенітет, багато регресивних явищ та несправедливості".

"Хочу висловити велике сподівання, що на цьому тлі, зокрема на тлі 25-відсоткових американських тарифів, ЄС більше переключиться на вирішення власних проблем, і ми менше будемо спостерігати нападки євробюрократів на нашу державність", – сказав Кобахідзе.

Реклама:

Також нещодавно Кобахідзе заявив, що пом'якшення закону про "іноагентів" більше не актуальне.

Минулого тижня топдипломатка ЄС і комісарка з питань розширення розкритикували грузинську владу за ухвалення нового пакета репресивних законів.