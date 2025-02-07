ЄС звинуватив грузинську владу у відході від демократії через репресивні закони

Європейський Союз наразі свідок того, як грузинська влада робить подальші кроки в бік від демократичних стандартів після того, як парламент Грузії, де немає опозиції, ухвалив пакет репресивних законів.

Про це заявили верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас та єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос, пише "Європейська правда".

Каллас та Кос зазначили, що поспішне прийняття поправок до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу та Закону про зібрання та маніфестації матиме далекосяжні наслідки для грузинського суспільства – суттєво підірвуть права на свободу вираження поглядів, свободу зібрань та свободу ЗМІ.

"Ці події знаменують собою серйозний регрес у демократичному розвитку Грузії і не відповідають жодним очікуванням країни-кандидата на вступ до ЄС", – заявили у ЄС.

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У заяві закликали грузинську владу призупинити ці заходи, утриматися від подальшого нагнітання напруженості та дочекатися висновку Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.

"Грузинська влада вдалася до тактики залякування і насильства, щоб змусити замовкнути незгодних. Мирні протестувальники, журналісти та опозиційні політики стали мішенню для переслідувань за здійснення своїх фундаментальних прав", – зазначили Каллас та Кос.

Зокрема вона звернули увагу на те, що справа затриманої журналістки Мзії Амаглобелі – ще один приклад того, як влада поводиться з журналістами та будь-ким, хто вільно висловлює свою думку.

"Ми закликаємо грузинську владу звільнити всіх журналістів, активістів та політичних в'язнів, затриманих несправедливо. Ми закликаємо владу забезпечити діалог з усіма політичними силами та представниками громадянського суспільства", – акцентували у заяві.

У ЄС додали, що рекомендації звіту ОБСЄ/БДІПЛ щодо останніх виборів мають бути виконані в терміновому порядку.

Нагадаємо, в Грузії з осені 2024 року триває політична криза через порушення під час парламентських виборів і заяву влади країни про призупинення руху в Європейський Союз.

5 лютого парламент Грузії, де нема опозиції, ухвалив пакет репресивних законів. Також парламент Грузії припинив повноваження 49 опозиційних депутатів.

Нове законодавство, яке має нібито врегулювати поняття стихійних зборів і накладає численні обмеження на їхнє проведення, парламент Грузії без опозиції розглянув і схвалив за два дні.

Перед цим "Грузинська мрія" ухвалила низку репресивних законів у грудні 2024 року. Зокрема, тоді учасникам протестів заборонили закривати обличчя, використовувати лазери та піротехніку; посилили штрафи за перекриття доріг та графіті, додали підстави для арешту під час акцій протесту.

На тлі цих подій прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе досі "оптимістичний" щодо перспектив країни приєднатись до ЄС до 2030 року.