Прем'єр Грузії вважає, що пом'якшення закону про "іноагентів" більше не актуальне

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що створення в Грузії спільної з Радою Європи комісії для можливого пом'якшення закону про "іноагентів" втратило актуальність.

Його заяву наводить Interpressnews, повідомляє "Європейська правда".

Кобахідзе коментував заяву генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе, який висловив стурбованість у зв'язку з рішенням уряду Грузії відмовитись від корегування скандального закону про "іноземний вплив".

У заяві Берсе зазначалось, що грузинський премʼєр заявив, що "через обставини, що змінилися", його уряд більше не бажає брати участь у спільній робочій групі або вносити поправки до закону.

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Коментуючи це, Кобахідзе поскаржився на спроби "влаштувати революцію" та на продовження запровадження санкцій проти грузинських посадовців.

"Все це не залишає простору для того, щоб говорити про створення формату навколо "Закону про прозорість", – сказав очільник грузинського уряду.

За його словами, з позицією влади щодо зазначеного питання і був ознайомлений Ален Берсе.

"Пан Берсе приїжджав до Грузії...Ми говорили про те, що буде створено робочий формат для переопрацювання "Закону про прозорість", однак, на тлі розвитку подій зазначений формат, звісно ж, втратив своє первісне значення", – додав Кобахідзе.

Минулого року парламент Грузії ухвалив закон "Про прозорість іноземного впливу" – російський аналог закону про "іноагентів" – на тлі багатотисячних протестів, критики опозиції та міжнародних партнерів.

Лідери ЄС констатували, що ухвалення закону про "іноагентів" фактично зупиняє процес євроінтеграції Грузії.

Тепер же грузинська влада заявила, що має намір замінити скандальний закон про "іноагентів", ухвалений торік, "прямою копією" нинішньої редакції американського закону FARA.