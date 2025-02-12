Грузинский премьер надеется, что ЕС станет "не до Грузии" из-за собственных проблем

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что из-за новых американских тарифов и других проблем Евросоюзу будет "не до Грузии".

Как сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда", об этом он сказал в общении со СМИ в Дубае.

Грузинский премьер заявил, что кризис в отношениях между властями Грузии и ЕС связан с тем, что в ЕС "должным образом не обеспечен суверенитет, много регрессивных явлений и несправедливости".

"Хочу выразить большую надежду, что на этом фоне, в частности на фоне 25-процентных американских тарифов, ЕС больше переключится на решение собственных проблем, и мы меньше будем наблюдать нападки евробюрократов на нашу государственность", – сказал Кобахидзе.

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Также недавно Кобахидзе заявил, что смягчение закона об "иноагентах" больше не актуально.

На прошлой неделе топ-дипломат ЕС и комиссар по вопросам расширения раскритиковали грузинские власти за принятие нового пакета репрессивных законов.