Британія отримала від глави Пентагону запевнення щодо "Рамштайну"

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що отримав від нового глави Пентагону Піта Гегсета запевнення у прихильності та участі США у форматі "Рамштайн".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Гілі у середу відкрив чергову зустріч Контактної групи з питань оборони України у штабквартирі НАТО в Брюсселі. Це вперше зустріч скликала та проводить Британія після того, як у Сполучених Штатах змінився президент.

У своїй промові Гілі привітав на зустрічі нового міністра оборони США Піта Гегсета та зазначив, що отримав від нього запевнення щодо прихильності Сполучених Штатів формату "Рамштайн".

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"Сьогодні вранці він (Піт Гегсет) підтвердив мені незмінну прихильність США та їхню участь в оборонній контактній групі з питань України. Піте, ми усі бажаємо вам успіху на посаді", – сказав Гілі.

За даними ЗМІ, новий очільник Міноборони США не оголошуватиме про нові поставки зброї для українських воїнів.

Очікують, що глава Пентагону підтвердить прихильність президента Трампа до дипломатичного припинення війни в Україні якнайшвидше.

Напередодні повернення Дональда Трампа до Білого дому з’явились занепокоєння, що нова адміністрація не підтримуватиме роботу формату "Рамштайн" так, як це робила адміністрація Джо Байдена.

Президент України Володимир Зеленський наголосив на тому, як важливо зберегти зустрічі у форматі "Рамштайн".