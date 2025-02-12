Британия получила от главы Пентагона заверения относительно "Рамштейна"

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что получил от нового главы Пентагона Пита Хегсета заверения в приверженности и участии США в формате "Рамштайн".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Хили в среду открыл очередную встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Это впервые встречу созвала и проводит Великобритания после того, как в Соединенных Штатах сменился президент.

В своей речи Хили поздравил на встрече нового министра обороны США Пита Хегсета и отметил, что получил от него заверения о приверженности Соединенных Штатов формату "Рамштайн".

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"Сегодня утром он (Пит Хегсет) подтвердил мне неизменную приверженность США и их участие в оборонной контактной группе по вопросам Украины. Пит, мы все желаем вам успеха на посту", – сказал Хили.

По данным СМИ, новый глава Минобороны США не будет объявлять о новых поставках оружия для украинских воинов.

Ожидается, что глава Пентагона подтвердит приверженность президента Трампа к дипломатическому прекращению войны в Украине как можно быстрее.

Накануне возвращения Дональда Трампа в Белый дом появились опасения, что новая администрация не будет поддерживать работу формата "Рамштайн" так, как это делала администрация Джо Байдена.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, как важно сохранить встречи в формате "Рамштайн".