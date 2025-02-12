Пісторіус розповів про свою першу зустріч з новим главою Пентагону

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розповів, як пройшла його перша зустріч з новим главою Пентагону Пітом Гегсетом.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву німецького міністра наводить Tagesschau.

Зустріч Пісторіуса з Гегсетом відбулась у Брюсселі. Вона тривала близько 40 хвилин.

За словами очільника німецького оборонного відомства, це була "відверта, чесна і дружня розмова".

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"Ми обговорили... чого ми можемо очікувати найближчими місяцями і роками, якими є наші зобов'язання, з чим ми стикаємося і яким є майбутнє нашої співпраці", – сказав Пісторіус.

Він також додав, що розмова була "дуже продуктивною".

Раніше Гегсет у Брюсселі зустрічався з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Глава Пентагону також заявив, що європейські країни мають брати приклад з Польщі у витратах на оборону.

Крім того, Гегсет вважає, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.