Писториус рассказал о своей первой встрече с новым главой Пентагона

Министр обороны Германии Борис Писториус рассказал, как прошла его первая встреча с новым главой Пентагона Питом Хегсетом.

Как сообщает "Европейская правда", заявление немецкого министра приводит Tagesschau.

Встреча Писториуса с Хегсетом состоялась в Брюсселе. Она длилась около 40 минут.

По словам главы немецкого оборонного ведомства, это был "откровенный, честный и дружеский разговор".

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"Мы обсудили... чего мы можем ожидать в ближайшие месяцы и годы, каковы наши обязательства, с чем мы сталкиваемся и каково будущее нашего сотрудничества", – сказал Писториус.

Он также добавил, что разговор был "очень продуктивным".

Ранее Хегсет в Брюсселе встречался с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Глава Пентагона также заявил, что европейские страны должны брать пример с Польши в расходах на оборону.

Кроме того, Хегсет считает, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью, и заявил, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.