Писториус рассказал о своей первой встрече с новым главой Пентагона
Министр обороны Германии Борис Писториус рассказал, как прошла его первая встреча с новым главой Пентагона Питом Хегсетом.
Как сообщает "Европейская правда", заявление немецкого министра приводит Tagesschau.
Встреча Писториуса с Хегсетом состоялась в Брюсселе. Она длилась около 40 минут.
По словам главы немецкого оборонного ведомства, это был "откровенный, честный и дружеский разговор".
"Мы обсудили... чего мы можем ожидать в ближайшие месяцы и годы, каковы наши обязательства, с чем мы сталкиваемся и каково будущее нашего сотрудничества", – сказал Писториус.
Он также добавил, что разговор был "очень продуктивным".
Ранее Хегсет в Брюсселе встречался с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.
Глава Пентагона также заявил, что европейские страны должны брать пример с Польши в расходах на оборону.
Кроме того, Хегсет считает, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью, и заявил, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.