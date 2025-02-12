Британия объявила о пакете помощи Украине на сумму $186 миллионов долларов

Великобритания объявила о выделении пакета военной помощи Украине на сумму 150 миллионов фунтов стерлингов (около 186 миллионов долларов).

Об этом говорится в заявлении британского правительства, сообщает "Европейская правда".

Объявление о новом пакете помощи было сделано на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе, где Великобритания председательствовала.

Пакет помощи от Британии включает тысячи беспилотников, десятки боевых танков и бронемашин, а также системы противовоздушной обороны.

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В частности, более 50 единиц бронетехники, включая модернизированные танки Т-72, будет направлено в Украину до конца весны.

Пакет также включает новые крупные контракты на техническое обслуживание для поддержки ремонта критически важного оборудования. Это поможет Украине поддерживать танки и артиллерию в бою и вернуть неисправное оборудование в эксплуатацию.

Министр обороны Британии Джон Хили ранее заявил, что в этом году его страна выделит Украине на военную помощь 4,5 млрд фунтов стерлингов.

Гили также отмечал, что получил от нового главы Пентагона Пита Хегсета заверения в приверженности и участии США в формате "Рамштайн".