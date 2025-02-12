Министр финансов США приехал в Украину и встретился с Зеленским

Новоназначенный министр финансов США Скотт Бессен в среду, 12 февраля, прибыл в Украину для переговоров об использовании украинских ископаемых.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Бессент стал первым высокопоставленным чиновником администрации Дональда Трампа, который приехал в Украину.

Визит министра накануне анонсировал президент США, заявив, что тот встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча уже состоялась, передает "Интерфакс-Украина".

Реклама:

Источник Reuters сообщил, что Бессент использует визит в Киев для обсуждения соглашения об инвестициях США в полезные ископаемые Украины в обмен на продолжение поддержки.

Также, вероятно, на встрече речь пойдет об использовании подземных хранилищ Украины для хранения американского природного газа для Европы, что, как ранее говорила украинская сторона, обсуждается между Киевом и Белым домом.

На прошлой неделе президент США заявил, что заинтересован в заключении с Украиной соглашения о получении редкоземельных металлов и других ресурсов в обмен на поставки оружия.

Позже он добавил, что Киев "в принципе согласился" заключить "сделку" стоимостью 500 миллиардов долларов.

Украина обладает значительными запасами урана и нескольких важных минералов, в частности титана, лития и графита. По оценкам украинских властей, они могут стоить триллионы долларов.