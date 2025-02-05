Україна пропонує свої сховища для закачування LNG-газу зі США

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що досягнення миру в Україні є в національних інтересах США, і в цьому зв’язку Сполученим Штатам могло б бути цікаво, якби закуплений у них LNG-газ для Європи зберігався в українських газосховищах.

Про це, як пише "Європейська правда", Сибіга заявив під час спільної пресконференції з главою МЗС Британії 5 грудня, повідомили у МЗС.

Міністр відповідав на запитання про зацікавленість США в українських рідкісноземельних металах та інших природних ресурсах. Він сказав, що досягнення справедливого та стійкого миру в Україні – "це також національний інтерес США".

"Я хочу нагадати, що в "плані перемоги", представленому президентом Зеленським, був також пункт щодо природних ресурсів, якими багата Україна. А саме – щодо можливостей для наших партнерів інвестувати, спільно їх розробляти. Тому що це наш спільний стратегічний інтерес. І це теж одне з таких конкретних втілень реалізації концепту "Мир завдяки силі", – зауважив міністр.

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Він додав, що це є елементом гарантій присутності в Україні великого бізнесу, великих інтересів, зацікавленості найближчих союзників – Сполучених Штатів Америки – у розробці таких родовищ і їхньому захисті.

"Коло спільних зацікавлень і взаємовигідної співпраці не обмежується лише цими ресурсами. Наприклад, величезний потенціал, особливо після припинення транзиту російського газу територією України, ми бачимо в можливості закупівлі LNG-газу у Сполучених Штатів Америки", – продовжив Сибіга.

Він додав, що Україна має потужні підземні газові сховища, "і тут теж ми маємо спільні точки для взаємовигідного співробітництва, одночасно посилюючи енергетичну безпеку Європи".

"Тому що цього газу буде достатньо у разі його закачування в наші сховища для відігравання Україною ролі гаранта енергетичної безпеки в Європі", – відзначив міністр.

Президент Зеленський 4 лютого заявив, що Україна відкрита до співпраці із західними партнерами про інвестиції у видобуток корисних копалин в обмін на військову допомогу.

3 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що зацікавлений в укладанні з Україною угоди про отримання рідкісноземельних металів в обмін на постачання зброї.