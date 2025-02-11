Трамп підтвердив, що відрядив свого міністра фінансів в Україну

Президент США Дональд Трамп підтвердив інформацію, що з’явилась в ЗМІ, про візит міністра фінансів Скотта Бессента в Україну.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, під час візиту Бессент проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я відправляю міністра фінансів Скотта Бессента в Україну для зустрічі з президентом Зеленським. Ця війна повинна і повинна закінчитися найближчим часом – занадто багато смертей і руйнувань", – написав Трамп.

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За даними агентства Bloomberg, Бессент може приїхати в Україну для попередніх переговорів про "угоду", в межах якої Штати отримають доступ до рідкісноземельних ресурсів Києва в обмін на військову допомогу.

Минулого тижня президент США заявив, що зацікавлений в укладанні з Україною угоди про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї.

Пізніше він додав, що Київ "у принципі погодився" укласти "угоду" вартістю 500 мільярдів доларів.

Україна володіє значними запасами урану та кількох важливих мінералів, зокрема титану, літію та графіту. За оцінками української влади, вони можуть коштувати трильйони доларів.