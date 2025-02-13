У французькому Греноблі кинули гранату в бар, понад 10 людей поранені

Внаслідок кидка гранати у бар у французькому місті Гренобль поранень зазнали понад 10 людей.

Про це пише The Guardian із посиланням на інформацію від офіційних осіб, передає "Європейська правда".

У середу, 12 лютого, ввечері, 12 людей зазнали поранень внаслідок кидання гранати в бар в місті Гренобль.

Attaque à la GRENADE en pleine ville de Grenoble.



Notre pays devient un pays sous développé, rempli de fous qui souvent ne devraient même pas être en liberté et/ou en France.



Soutien aux blessés, on espère qu’il n’y a pas de morts 🙏 pic.twitter.com/EgHQ44NidC Реклама: February 12, 2025

Прокурор проінформував, що нападник увійшов до бару, який був переповнений відвідувачами, і кинув гранату, перш ніж втекти, не сказавши ні слова.

Слідчі ще не встановили мотив, але не вважають, що це був теракт. Суддя Крістоф Барре сказав, що нападник, схоже, мав при собі автомат Калашникова, але не застосував його.

🔴 INFO – #FaitsDivers : Une explosion criminelle a eu lieu ce mercredi soir dans un bar associatif du Village Olympique, quartier sensible de Grenoble. Une grenade lancée à l’intérieur a fait au moins 12 blessés dont 6 en urgence absolue. pic.twitter.com/r6wNC9WWqc – FranceNews24 (@FranceNews24) February 13, 2025

За словами прокурора, шестеро поранених перебувають у критичному стані.

Нагадаємо, 5 лютого у навчальному закладі в Еребру сталася стрілянина, внаслідок якої загинули 11 людей включно з нападником і багато отримали поранення.

7 лютого у Брюсселі сталася четверта стрілянина за тиждень, внаслідок якої загинула одна людина.