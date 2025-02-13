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У французькому Греноблі кинули гранату в бар, понад 10 людей поранені

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Новини — Четвер, 13 лютого 2025, 08:55 — Уляна Кричковська

Внаслідок кидка гранати у бар у французькому місті Гренобль поранень зазнали понад 10 людей.

Про це пише The Guardian із посиланням на інформацію від офіційних осіб, передає "Європейська правда".

У середу, 12 лютого, ввечері, 12 людей зазнали поранень внаслідок кидання гранати в бар в місті Гренобль.

Прокурор проінформував, що нападник увійшов до бару, який був переповнений відвідувачами, і кинув гранату, перш ніж втекти, не сказавши ні слова.

Слідчі ще не встановили мотив, але не вважають, що це був теракт. Суддя Крістоф Барре сказав, що нападник, схоже, мав при собі автомат Калашникова, але не застосував його.

За словами прокурора, шестеро поранених перебувають у критичному стані. 

Нагадаємо, 5 лютого у навчальному закладі в Еребру сталася стрілянина, внаслідок якої загинули 11 людей включно з нападником і багато отримали поранення.

7 лютого у Брюсселі сталася четверта стрілянина за тиждень, внаслідок якої загинула одна людина

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