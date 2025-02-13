Во французском Гренобле бросили гранату в бар, более 10 человек ранены

В результате броска гранаты в бар во французском городе Гренобль ранения получили более 10 человек.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на информацию от официальных лиц, передает "Европейская правда".

В среду, 12 февраля, вечером, 12 человек получили ранения в результате бросания гранаты в бар в городе Гренобль.

Attaque à la GRENADE en pleine ville de Grenoble.



Notre pays devient un pays sous développé, rempli de fous qui souvent ne devraient même pas être en liberté et/ou en France.



Soutien aux blessés, on espère qu’il n’y a pas de morts 🙏 pic.twitter.com/EgHQ44NidC Реклама: February 12, 2025

Прокурор проинформировал, что нападающий вошел в бар, который был переполнен посетителями, и бросил гранату, прежде чем убежать, не сказав ни слова.

Следователи еще не установили мотив, но не считают, что это был теракт. Судья Кристоф Барре сказал, что нападавший, похоже, имел при себе автомат Калашникова, но не применил его.

🔴 INFO – #FaitsDivers : Une explosion criminelle a eu lieu ce mercredi soir dans un bar associatif du Village Olympique, quartier sensible de Grenoble. Une grenade lancée à l’intérieur a fait au moins 12 blessés dont 6 en urgence absolue. pic.twitter.com/r6wNC9WWqc – FranceNews24 (@FranceNews24) February 13, 2025

По словам прокурора, шестеро раненых находятся в критическом состоянии.

Напомним, 5 февраля в учебном заведении в Эребру произошла стрельба, в результате которой погибли 11 человек, включая нападавшего, и многие получили ранения.

7 февраля в Брюсселе произошла четвертая стрельба за неделю, в результате которой погиб один человек.