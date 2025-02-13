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Во французском Гренобле бросили гранату в бар, более 10 человек ранены

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Новости — Четверг, 13 февраля 2025, 08:55 — Уляна Кричковская

В результате броска гранаты в бар во французском городе Гренобль ранения получили более 10 человек.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на информацию от официальных лиц, передает "Европейская правда".

В среду, 12 февраля, вечером, 12 человек получили ранения в результате бросания гранаты в бар в городе Гренобль.

Прокурор проинформировал, что нападающий вошел в бар, который был переполнен посетителями, и бросил гранату, прежде чем убежать, не сказав ни слова.

Следователи еще не установили мотив, но не считают, что это был теракт. Судья Кристоф Барре сказал, что нападавший, похоже, имел при себе автомат Калашникова, но не применил его.

По словам прокурора, шестеро раненых находятся в критическом состоянии.

Напомним, 5 февраля в учебном заведении в Эребру произошла стрельба, в результате которой погибли 11 человек, включая нападавшего, и многие получили ранения.

7 февраля в Брюсселе произошла четвертая стрельба за неделю, в результате которой погиб один человек.

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