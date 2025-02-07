В Брюсселі вчетверте за тиждень сталася стілянина, є загиблий

В Брюсселі сталася четверта стрілянина за тиждень, у результаті якої загинула одна людина.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RTBF.

Стрілянина сталась у комуні Андерлехт і, ймовірно, вона пов'язана з сутичками між конкуруючими наркоугрупованнями, повідомила в п'ятницю місцева прокуратура.

"Минулої ночі в муніципалітеті знову пролунали постріли, цього разу в районі Петербос близько 4 години ранку. Особу чоловіка поки не встановлено", – повідомили окремо у поліції.

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Раніше цього тижня в Брюсселі сталися ще три стрілянини: дві в Андерлехті та одна в комуні Сен-Жосс-тен-Ноде.

Розслідування серії інцидентів зі стріляниною ведеться в рамках ширшої ворожнечі між наркобандами.

У четвер в районі Клемансо в Андерлехті одна людина отримала вогнепальне поранення в ногу, а ще одна стрілянина сталася в іншому районі.

Під час стрілянини в середу ніхто не постраждав, але вона призвела до короткочасного закриття багатьох станцій брюссельського метро, оскільки поліція переслідувала підозрюваних.