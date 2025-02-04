Стрілянина у школі Швеції: загинули близько 10 людей, зокрема нападник

Унаслідок стрілянини у школі міста Еребру на півдні Швеції, яка сталась удень у вівторок, 4 лютого, є загиблі.

Цю інформацію підтвердив голова поліцейського округу Еребру Роберто Ейд Форест, пише "Європейська правда" з посиланням на SVT.

За словами Фореста, в результаті стрілянини у школі на території школи Campus Risbergska в Еребру загинули "близько десяти людей".

Він додав, шо поліція встановлює особи загиблих і поки не повідомлятиме жодних подробиць про жертви. Також не розкриватимуть даних про кількість поранених.

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Глава поліцейського округу Еребру, однак, зазначив, що серед загиблих є і підозрюваний у скоєнні злочину. Раніше він не потрапляв у поле зору поліції.

Шведська поліція не виключає, що до стрілянини можуть бути причетні кілька людей, але нападник діяв сам, додав Форест.

У вівторок незабаром після 13:30 поліція отримала повідомлення про те, що в школі Campus Risbergska в Еребру триває насильство з, імовірно, смертельними наслідками.

На місці працюють машини швидкої допомоги, рятувальні служби та поліція, повідомив представник місцевих рятувальних служб.

Зазначимо, в деяких європейських країнах протягом минулого року були випадки нападу дітей на учнів своєї школи, які інколи завершувались смертельно.