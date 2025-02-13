У Молдові повідомили про російські дрони, які залітали з України: один з них вибухнув

В ніч на четвер, 13 лютого, під час масованої атаки РФ на Україну на територію Молдови залетіло кілька дронів, один з яких вибухнув.

Про це повідомляє NewsMaker з посиланням на дані Генерального інспекторату поліції, пише "Європейська правда".

Один із дронів упав у поле біля села Чумай Тараклійського району. Ще один дрон вибухнув у полі між містом Чадир-Лунга і селом Валя-Пержей.

За даними Генерального інспекторату поліції, виявлені в Чадир-Лунзі фрагменти належать російському дрону.

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Як повідомили в прикордонній поліції, унаслідок вибухів ніхто не постраждав. Райони ізольовані, а компетентні органи вивчають уламки.

"Наразі експерти технічно-вибухового відділу поліції перебувають на обох локаціях і проводять розслідування. Надалі дрони будуть вивчені більш детально. Згідно з попереднім розслідуванням, виявлені фрагменти в Чадир-Лунзі належать російському дрону", – повідомили в Генеральному інспектораті поліції.

Після російської атаки, зафіксованої о 23:05 співробітниками прикордонного посту Чишмікіой, прикордонний пункт пропуску Рені-Джурджулешти призупинив роботу, а всіх працівників евакуювали.

Напередодні у Молдові повідомили про виявлення безпілотника в полі недалеко від населеного пункту Салчия Тараклійського району.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ російські БПЛА неодноразово падали на території Молдови.

Повітряний простір Молдови порушували і ракети, що викликало засудження з боку молдовської влади.