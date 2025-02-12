На території Молдови виявили дрон, які РФ використовує під час атак на Україну

У Молдові повідомили про виявлення безпілотника в полі недалеко від населеного пункту Салчия Тараклійського району.

Заяву молдовської поліції наводить TV8, повідомляє "Європейська правда".

Територія, де виявили дрон, оточена, фахівці вибухотехнічного відділу мають її детально обстежити. Після попереднього огляду було встановлено, що вибухових речовин у дроні не виявлено.

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Жодних ризиків і небезпек для безпеки громадян у цьому районі немає. Розслідування на місці триває.

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Поліція звертається до громадян, які виявлять дрони, що впали на землю, або інші підозрілі пристрої, – не наближатися до них і не торкатися, а негайно повідомити в поліцію за номером екстреної служби.

РФ часто використовує подібні дрони без вибухівки під час атак на Україну для виснаження систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ російські БПЛА неодноразово падали на території Молдови.

Повітряний простір Молдови порушували і ракети, що викликало засудження з боку молдовської влади.