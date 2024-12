У Молдові підтвердили, що російська ракета порушила повітряний простір

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що російська ракета порушила молдовський повітряний простір у ніч на середу, 25 грудня.

Про це вона написала у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Санду заявила, що в день Різдва "Кремль обирає шлях руйнування – атакує енергетичну інфраструктуру України та порушує повітряний простір Молдови ракетою".

"Ці дії явно порушують міжнародне право. Молдова засуджує ці дії і повністю солідарна з Україною", – додала молдовська президентка.

While our countries celebrate Christmas, Kremlin chooses destruction–targeting Ukraine’s energy infrastructure and violating Moldova’s airspace with a missile, actions that clearly violate international law. Moldova condemns these acts and stands in full solidarity with Ukraine.