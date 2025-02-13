В Молдове сообщили о российских дронах, которые залетали из Украины: один из них взорвался

В ночь на четверг, 13 февраля, во время массированной атаки РФ на Украину на территорию Молдовы залетело несколько дронов, один из которых взорвался.

Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на данные Генерального инспектората полиции, пишет "Европейская правда".

Один из дронов упал в поле возле села Чумай Тараклийского района. Еще один дрон взорвался в поле между городом Чадыр-Лунга и селом Валя-Пержей.

По данным Генерального инспектората полиции, обнаруженные в Чадыр-Лунге фрагменты принадлежат российскому дрону.

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Как сообщили в пограничной полиции, в результате взрывов никто не пострадал. Районы изолированы, а компетентные органы изучают обломки.

"Сейчас эксперты технико-взрывного отдела полиции находятся на обеих локациях и проводят расследование. В дальнейшем дроны будут изучены более детально. Согласно предварительному расследованию, обнаруженные фрагменты в Чадыр-Лунге принадлежат российскому дрону", – сообщили в Генеральном инспекторате полиции.

После российской атаки, зафиксированной в 23:05 сотрудниками пограничного поста Чишмикиой, пограничный пункт пропуска Рени-Джурджулешты приостановил работу, а всех работников эвакуировали.

Накануне в Молдове сообщили об обнаружении беспилотника в поле недалеко от населенного пункта Салчия Тараклийского района.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ российские БПЛА неоднократно падали на территории Молдовы.

Воздушное пространство Молдовы нарушали и ракеты, что вызвало осуждение со стороны молдавских властей.