Глава Пентагону назвав Трампа "найкращим переговірником на планеті"

Глава Пентагону Піт Гегсет назвав президента США Дональда Трампа "найкращим переговірником на планеті".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав перед початком зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі.

Гегсет зазначив, що його роль як представника Сполучених Штатів на цій зустрічі – "говорити реалістично про перебіг" війни РФ проти України.

"Ви бачили від президента Трампа вчора, який сам є найкращим переговірником на планеті, який зводить дві сторони разом, щоб знайти спільний знаменник, який в кінцевому підсумку є тим, чого всі хочуть", – заявив очільник американського оборонного відомства.

Він додав, що чекає на "чесну розмову" зі своїми колегами по НАТО про те, "де ми перебуваємо, але щоб забезпечити мир на континенті, щоб Європа зробила крок уперед у керівництві та лідерстві щодо гарантій безпеки".

"І тоді Америка буде поруч із нашими союзниками по НАТО, щоб забезпечити те, щоб ми залишалися сильними і щоб цей конфлікт закінчився", – зазначив Гегсет.

Він також переконаний, що "світу пощастило, що у нас є президент Трамп".

"Тільки він у цей момент може скликати сильних світу цього, щоб принести мир", – резюмував Гегсет.

Як відомо, у середу Трамп і Владімір Путін домовилися "негайно" розпочати переговори щодо припинення війни в Україні.

Після цього Трамп подзвонив Володимиру Зеленському та обговорив подальші контакти.

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