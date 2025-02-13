Глава Пентагона назвал Трампа "лучшим переговорщиком на планете"
Глава Пентагона Пит Хегсет назвал президента США Дональда Трампа "лучшим переговорщиком на планете".
Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал перед началом встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
Хегсет отметил, что его роль как представителя Соединенных Штатов на этой встрече – "говорить реалистично о ходе" войны РФ против Украины.
"Вы видели от президента Трампа вчера, который сам является лучшим переговорщиком на планете, который сводит две стороны вместе, чтобы найти общий знаменатель, который в конечном итоге является тем, чего все хотят", – заявил глава американского оборонного ведомства.
Он добавил, что ждет "честного разговора" со своими коллегами по НАТО о том, "где мы находимся, но чтобы обеспечить мир на континенте, чтобы Европа сделала шаг вперед в руководстве и лидерстве по гарантиям безопасности".
"И тогда Америка будет рядом с нашими союзниками по НАТО, чтобы обеспечить, чтобы мы оставались сильными и чтобы этот конфликт закончился", – отметил Хегсет.
Он также убежден, что "миру повезло, что у нас есть президент Трамп".
"Только он в этот момент может созвать сильных мира сего, чтобы принести мир", – резюмировал Хегсет.
Как известно, в среду Трамп и Владимир Путин договорились "немедленно" начать переговоры о прекращении войны в Украине.
После этого Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и обсудил дальнейшие контакты.
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