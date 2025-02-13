Бербок після заяв Трампа каже, що Європа та Україна мають бути залучені до переговорів

Очільниця Міністерства закордонних справ Анналена Бербок заявила в четвер, 13 лютого, що Україна і Європа повинні бути залучені до мирних переговорів щодо України.

Про це вона заявила в інтерв’ю Deutschlandfunk, пише "Європейська правда".

Про це Бербок сказала після того, як президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Владімір Путін обговорили російсько-українську війну 12 лютого.

Тоді Трамп заявив, що він і Путін "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з Росією/Україною".

"Ми не можемо вести переговори без залучення України. На кону мир в Європі, тому ми, європейці, повинні бути залучені", – заявила Бербок.

За її словами, Європейський Союз не був заздалегідь поінформований про ці дзвінки.

"Так працює адміністрація Трампа. Саме тому необхідна постійна взаємна комунікація з різними гравцями. Це теж відрізняється від інших часів. Це не те, як інші ведуть зовнішню політику, але зараз це реальність", – зазначила вона.

Водночас лідер партії СДПН Ларс Клінгбайль у четвер, 13 лютого, заявив агентству Reuters, що Європа і Німеччина повинні взяти на себе більше відповідальності.

"Зараз потрібен швидкий і твердий сигнал, а також пропозиція, адресована Сполученим Штатам", – заявив він.

Зазначимо, колишній радник Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон вважає, що заяви республіканця щодо потенційних втрат України ще до початку переговорів з РФ означає, що Трамп "фактично здався Путіну".

А глава Пентагону Піт Гегсет переконаний, що зусилля нової адміністрації США щодо встановлення миру в Україні і переговори Трампа з Путіним не є "зрадою".