Бербок после заявлений Трампа говорит, что Европа и Украина должны быть вовлечены в переговоры

Глава Министерства иностранных дел Анналена Бербок заявила в четверг, 13 февраля, что Украина и Европа должны быть привлечены к мирным переговорам по Украине.

Об этом она заявила в интервью Deutschlandfunk, пишет "Европейская правда".

Об этом Бербок сказала после того, как президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин обсудили российско-украинскую войну 12 февраля.

Тогда Трамп заявил, что он и Путин "согласились, что хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной".

"Мы не можем вести переговоры без привлечения Украины. На кону мир в Европе, поэтому мы, европейцы, должны быть вовлечены", – заявила Бербок.

По ее словам, Европейский Союз не был заранее проинформирован об этих звонках.

"Так работает администрация Трампа. Именно поэтому необходима постоянная взаимная коммуникация с различными игроками. Это тоже отличается от других времен. Это не то, как другие ведут внешнюю политику, но сейчас это реальность", – отметила она.

В то же время лидер партии СДПГ Ларс Клингбайль в четверг, 13 февраля, заявил агентству Reuters, что Европа и Германия должны взять на себя больше ответственности.

"Сейчас нужен быстрый и твердый сигнал, а также предложение, адресованное Соединенным Штатам", – заявил он.

Отметим, бывший советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон считает, что заявления республиканца относительно потенциальных потерь Украины еще до начала переговоров с РФ означает, что Трамп "фактически сдался Путину".

А глава Пентагона Пит Хегсет убежден, что усилия новой администрации США по установлению мира в Украине и переговоры Трампа с Путиным не являются "предательством".