У Кремлі кажуть, що почали підготовку до зустрічі Трампа з Путіним

В Кремлі заявили, що почали підготовку переговорної групи, яка займатиметься організацією зустрічі російського правителя Владіміра Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Про це розповів речник Путіна Дмитрій Пєсков, якого цитує Интерфакс, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання, чи очікується найближчим часом візит представників США до Москви, Пєсков сказав: "Поки що ні".

"І в міру того, як президент ухвалить відповідні рішення (щодо зустрічі з Трампом – Ред.), ми вас поінформуємо", – додав Пєсков.

На початку лютого писали, що Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати розглядаються Росією як можливі місця проведення саміту між Трампом та Путіним.

Сам Трамп після своїх телефонних переговорів з Путіним казав, що розраховує зустрітися особисто з господарем Кремля у Саудівській Аравії.

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