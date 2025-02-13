Трамп розраховує зустрітися із Путіним у Саудівській Аравії

Американський президент Дональд Трамп заявив, що розраховує зустрітися особисто з очільником Кремля Владіміром Путіним кілька разів та припустив, що вони, ймовірно, зустрінуться спочатку в Саудівській Аравії.

Про це він сказав журналістам в Овальному кабінеті у середу, 12 лютого, передає The Hill, пише "Європейська правда".

Трамп заявив, що, "зрештою, очікує на зустріч" із Путіним.

"Насправді, ми очікуємо, що він приїде сюди, а я поїду туди, і ми також зустрінемося, ймовірно, в Саудівській Аравії. Перший раз ми зустрінемося в Саудівській Аравії", – сказав він.

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Коли саме відбудуться ці зустрічі наразі невідомо, проте Трамп сказав, що це буде "не в надто віддаленому майбутньому".

Варто звернути увагу, що коментарі Трампа з'явилися через кілька годин після його телефонної розмови з Путіним. Водночас прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт заявила журналістам, що їй не відомо про жодні передумови, які мали б бути виконані для того, щоб зустріч відбулася.

На початку лютого писали, що Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати розглядаються Росією як можливі місця проведення саміту між Трампом та Путіним.