Reuters: в РФ розглядають Саудівську Аравію та ОАЕ як можливі місця зустрічі Путіна і Трампа

Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати розглядаються Росією як можливі місця проведення саміту між президентом США Дональдом Трампом і лідером Росії Владіміром Путіним.

Про це повідомили агентству Reuters два російські джерела, обізнані з ходом переговорів, пише "Європейська правда".

Російські офіційні особи неодноразово заперечували будь-які прямі контакти зі США щодо підготовки телефонної розмови між Трампом і Путіним, яка передуватиме можливій зустрічі пізніше цього року.

Однак, за словами російських джерел, які говорили на умовах анонімності, російські високопосадовці відвідали Саудівську Аравію та ОАЕ протягом останніх тижнів.

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Одне з джерел повідомило, що в Росії все ще існує певна опозиція цій ідеї, оскільки деякі дипломати і співробітники розвідки вказують на тісні військові та безпекові зв'язки, які мають як Саудівська Аравія, так і ОАЕ зі Сполученими Штатами.

І Трамп, і Путін розвинули дружні відносини з правителями Саудівської Аравії та ОАЕ.

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман був першим главою іноземної держави, якому Трамп зателефонував після вступу на посаду. Під час свого виступу по відеозв'язку перед аудиторією на Всесвітньому економічному форумі в Давосі він назвав спадкового принца "фантастичним хлопцем".

Путін, який відвідав Саудівську Аравію та ОАЕ у 2023 році, заявив у вересні минулого року, що він вдячний Мухаммеду бін Салману за допомогу в організації найбільшого обміну полоненими між США та Росією з часів холодної війни.

У неділю Трамп заявив, що його адміністрація запланувала "зустрічі і переговори з різними сторонами, включаючи Україну і Росію". Відповідаючи на запитання про ці слова, речник Кремля Дмитрій Пєсков сказав, що контакти "очевидно, заплановані".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив 1 лютого, що виключення України з переговорів між США та Росією про війну в Україні було б "дуже небезпечним", і попросив продовжити дискусії між Києвом і Вашингтоном для розробки плану припинення вогню.