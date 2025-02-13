В Кремле говорят, что начали подготовку к встрече Трампа с Путиным

В Кремле заявили, что начали подготовку переговорной группы, которая будет заниматься организацией встречи российского правителя Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитирует Интерфакс, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, ожидается ли в ближайшее время визит представителей США в Москву, Песков сказал: "пока что нет".

"И по мере того, как президент примет соответствующие решения (относительно встречи с Трампом. – Ред.), мы вас проинформируем", – добавил Песков.

В начале февраля писали, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты рассматриваются Россией как возможные места проведения саммита между Трампом и Путиным.

Сам Трамп после своих телефонных переговоров с Путиным говорил, что рассчитывает встретиться лично с хозяином Кремля в Саудовской Аравии.

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