Кандидат в канцлери Німеччини погрожує Маску наслідками за втручання у вибори

Кандидат у канцлери Німеччини від опозиційного ХДС/ХСС Фрідріх Мерц попередив американського мільярдера Ілона Маска про наслідки його втручання у німецькі вибори.

Про це Мерц заявив в інтерв’ю The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, активність Маска під час нинішньої передвиборчої кампанії в Німеччині "не може залишитися поза увагою".

"Це може бути політична відповідь. Це може бути юридична відповідь. Я хочу спокійно проаналізувати це після виборчої кампанії", – додав політик.

Маск неодноразово закликав німців голосувати за ультраправу "Альтернативу для Німеччини" на майбутніх загальних виборах, кажучи, що це може врятувати країну.

Він провів вільну бесіду з лідеркою "АдН" Алісою Вайдель на своїй платформі Х (Twitter), а пізніше виступив на передвиборчому заході партії по відеозв’язку.

На запитання, чи можуть наслідки щодо Маска стосуватись його заводу Tesla в Берліні, Мерц відповів: "Я навмисно залишаю питання наслідків поки що відкритим".

Нагадаємо, Мерц назвав дії Маска щодо Німеччини "загарбницькими і зухвалими" після того, як власник Tesla опублікував у газеті Welt am Sonntag позицію, в якій назвав ультраправу партію "останньою іскрою надії" Німеччини.

Як відомо, дострокові вибори у Німеччині відбудуться 23 лютого.

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