Кандидат в канцлеры Германии угрожает Маску последствиями за вмешательство в выборы

Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного ХДС/ХСС Фридрих Мерц предупредил американского миллиардера Илона Маска о последствиях его вмешательства в немецкие выборы.

Об этом Мерц заявил в интервью The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

По его словам, активность Маска во время нынешней предвыборной кампании в Германии "не может оставаться без внимания".

"Это может быть политический ответ. Это может быть юридический ответ. Я хочу спокойно проанализировать это после избирательной кампании", – добавил политик.

Маск неоднократно призывал немцев голосовать за ультраправую "Альтернативу для Германии" на предстоящих всеобщих выборах, говоря, что это может спасти страну.

Он провел свободную беседу с лидером "АдГ" Алис Вайдель на своей платформе Х (Twitter), а позже выступил на предвыборном мероприятии партии по видеосвязи.

На вопрос, могут ли последствия в отношении Маска касаться его завода Tesla в Берлине, Мерц ответил: "Я намеренно оставляю вопрос последствий пока открытым".

Напомним, Мерц назвал действия Маска в отношении Германии "захватническими и дерзкими" после того, как владелец Tesla опубликовал в газете Welt am Sonntag позицию, в которой назвал ультраправую партию "последней искрой надежды" Германии.

Как известно, досрочные выборы в Германии состоятся 23 февраля.

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