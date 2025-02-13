У Грузії накинулися на проєкт резолюції, яку хоче схвалити Європарламент

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає проєкт резолюції Європарламенту "Про погіршення політичної ситуації в Грузії" атакою на грузинську державність і незалежність.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Sova.

За словами очільника грузинського уряду, шоста за ліком резолюція Європарламенту "абсолютно несправедлива" і не має жодної цінності для влади Грузії.

На думку Кобахідзе, такого роду акти і резолюції "дуже важко позначаться на репутації європейських бюрократів" у Грузії.

"Усе це нагадує нам про 9-річний період, коли діяв важкий режим ("Нацрух" – ред.), який здійснював нападки на державність і незалежність ЗМІ в нашій країні. Цим режимом керували ті самі сили, які сьогодні ініціюють до Європарламенту подібні резолюції", – каже прем’єр Грузії.

Він вважає, що "сьогоднішні тенденції є досить важкими".

13 лютого Європарламент планує розглянути проєкт резолюції "Про погіршення політичної ситуації в Грузії". Авторами документа є 57 євродепутатів від 5 політичних груп Європейського парламенту.

У документі – заклик ввести персональні санкції щодо почесного голови керівної партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі, а також інших високопосадовців Грузії. Крім того, документ підкреслює, що Саломе Зурабішвілі – легітимний президент Грузії.

Раніше прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що створення в Грузії спільної з Радою Європи комісії для можливого пом'якшення закону про "іноагентів" втратило актуальність.

Він поскаржився на спроби "влаштувати революцію" та на продовження запровадження санкцій проти грузинських посадовців.

Лідери ЄС констатували, що ухвалення закону про "іноагентів" фактично зупиняє процес євроінтеграції Грузії.