В Грузии набросились на проект резолюции, которую хочет одобрить Европарламент

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе считает проект резолюции Европарламента "Об ухудшении политической ситуации в Грузии" атакой на грузинскую государственность и независимость.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Sova.

По словам главы грузинского правительства, шестая по счету резолюция Европарламента "абсолютно несправедлива" и не имеет никакой ценности для власти Грузии.

По мнению Кобахидзе, такого рода акты и резолюции "очень тяжело скажутся на репутации европейских бюрократов" в Грузии.

"Все это напоминает нам о 9-летнем периоде, когда действовал тяжелый режим ("Нацрух" – ред.), который осуществлял нападки на государственность и независимость СМИ в нашей стране. Этим режимом руководили те же силы, которые сегодня инициируют в Европарламент подобные резолюции", – говорит премьер Грузии.

Он считает, что "сегодняшние тенденции являются достаточно тяжелыми".

13 февраля Европарламент планирует рассмотреть проект резолюции "Об ухудшении политической ситуации в Грузии". Авторами документа являются 57 евродепутатов от 5 политических групп Европейского парламента.

В документе – призыв ввести персональные санкции в отношении почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, а также других высокопоставленных чиновников Грузии. Кроме того, документ подчеркивает, что Саломе Зурабишвили – легитимный президент Грузии.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что создание в Грузии совместной с Советом Европы комиссии для возможного смягчения закона об "иноагентах" потеряло актуальность.

Он пожаловался на попытки "устроить революцию" и на продолжение введения санкций против грузинских чиновников.

Лидеры ЕС констатировали, что принятие закона об "иноагентах" фактически останавливает процесс евроинтеграции Грузии.