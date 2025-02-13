У Мюнхені кількість поранених внаслідок наїзду авто на натовп зросла до 28
Кількість постраждалих внаслідок наїзду авто у натовп, який брав участь у профспілковій демонстрації в центрі Мюнхена, зросла до 28.
Про це повідомила пресслужба поліції, інформує "Європейська правда".
У поліції також розповіли, що підозрюваним у наїзді виявився 24-річний громадянин Афганістану.
Під час його затримання правоохоронці відкривали вогонь по автомобілю.
Як повідомляє Tagesschau, під час пресконференції прем’єр-міністр федеральної землі Баварія Маркус Зьодер заявив, що, найімовірніше, наїзд був навмисним.
"Ймовірно, це атака", – сказав Зьодер.
За словами міністра внутрішніх справ Баварії Йоахіма Германна, підозрюваний був відомий поліції за порушення закону про наркотики і крадіжки з магазинів.
За інформацією експерта з питань тероризму ARD Міхаеля Гетшенберга, він також був зобов'язаний покинути країну.
Представник поліції розповів, що підозрюваний їхав автомобілем позаду групи демонстрантів і поліцейської машини, потім обігнав її, прискорився і в'їхав у натовп.
Нагадаємо, у грудні минулого року авто вʼїхало в натовп у Магдебурзі. Внаслідок цього інциденту постраждали від 60 до 80 людей.