У Мюнхені авто в'їхало у натовп, є постраждалі

У Німеччині, у четвер, 13 лютого, автомобіль в'їхав у групу людей, є кілька поранених.

Цю інформацію Bild підтвердила поліція, пише "Європейська правда".

У четвер, 13 лютого, у німецькому Мюнхені автомобіль в’їхав у групу людей. Інформують про 15 постраждалих.

Про передумови інциденту поки що нічого не відомо.

Es gab einen Vorfall in München bei der Verdi-Kundgebung. Ein Auto fuhr in den Demozug. Es liegt ein Mensch auf der Straße und ein junger Mann wurde von der Polizei abgeführt. Menschen sitzend weinend und zitternd am Boden. Einzelheiten noch unklar. @BR24 pic.twitter.com/9N3YvxbJ2O