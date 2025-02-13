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У Мюнхені авто в'їхало у натовп, є постраждалі

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Новини — Четвер, 13 лютого 2025, 12:05 — Уляна Кричковська

У Німеччині, у четвер, 13 лютого, автомобіль в'їхав у групу людей, є кілька поранених.

Цю інформацію Bild підтвердила поліція, пише "Європейська правда".

У четвер, 13 лютого, у німецькому Мюнхені автомобіль в’їхав у групу людей. Інформують про 15 постраждалих.

Про передумови інциденту поки що нічого не відомо.

Нагадаємо, авто вʼїхало в натовп у Магдебурзі ввечері в пʼятницю, 20 грудня 2024 року. Після інциденту ярмарок закрили, а людей попросили покинути центр міста.

Внаслідок цього інциденту постраждали від 60 до 80 людей.

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