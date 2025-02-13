В Мюнхене количество раненых в результате наезда авто возросло до 28

Количество пострадавших в результате наезда авто в толпу, которая участвовала в профсоюзной демонстрации в центре Мюнхена, возросло до 28.

Об этом сообщила пресс-служба полиции, информирует "Европейская правда".

В полиции также рассказали, что подозреваемым в наезде оказался 24-летний гражданин Афганистана.

Во время его задержания правоохранители открывали огонь по автомобилю.

Как сообщает Tagesschau, во время пресс-конференции премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер заявил, что, вероятнее всего, наезд был преднамеренным.

"Вероятно, это атака", – сказал Зёдер.

По словам министра внутренних дел Баварии Йоахима Германна, подозреваемый был известен полиции за нарушение закона о наркотиках и кражи из магазинов.

По информации эксперта по вопросам терроризма ARD Михаэля Гетшенберга, он также был обязан покинуть страну.

Представитель полиции рассказал, что подозреваемый ехал на автомобиле позади группы демонстрантов и полицейской машины, затем обогнал ее, ускорился и въехал в толпу.

Напомним, в декабре прошлого года авто въехало в толпу в Магдебурге. В результате этого инцидента пострадали от 60 до 80 человек.