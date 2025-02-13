Зеленський відреагував на те, що Трамп поговорив з ним після Путіна

Президент України Володимир Зеленський прокоментував той факт, що президент США Дональд Трамп напередодні поспілкувався з ним після своєї розмови з главою Кремля Владіміром Путіним, а не навпаки.

Як пише "Європейська правда", про це Зеленський сказав журналістам під час відвідування Хмельницької АЕС у четвер, його цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Президент зазначив, що Трамп під час розмов "не сказав, що Путін і Росія були пріоритетами".

"Сьогодні ми довіряємо цим словам, для нас дуже важливо зберегти підтримку Сполучених Штатів Америки. Але дуже важливо, що у нас вже було три розмови з президентом Трампом, і тому я не сприймаю цей дзвінок (до Путіна. – Ред.), що це був пріоритет, щоб він спочатку говорив з Росією", – відзначив глава держави.

"Хоча дійсно це не дуже приємно в будь-якому випадку. Тому що ви знаєте, як українське суспільство, як всі ми і європейці реагують, що передусім нічого не може бути про Україну без України", – додав Зеленський журналістам.

Президент також повідомив, що обговорював з Трампом залучення Росією північно-корейських військ.

"І він здивований сказав, що його вражає те, що ми побудували таку систему дронів і таку технологічну платформу, біля 200 підприємств", – зазначив глава держави.

У середу Трамп говорив з Путіним по телефону і домовився про початок переговорів щодо припинення війни Росії проти України.

Водночас адміністрація Трампа вперше публічно окреслила, як вона бачить угоду про припинення війни – у кількох аспектах, що збігаються з інтересами Москви.

Глава дипломатії Кая Каллас вважає, що будь-яка мирна угода для врегулювання російсько-української, укладена за спиною України та Європи, приречена на провал.

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