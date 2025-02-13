Зеленский отреагировал на то, что Трамп поговорил с ним после Путина

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал тот факт, что президент США Дональд Трамп накануне пообщался с ним после своего разговора с главой Кремля Владимиром Путиным, а не наоборот.

Как пишет "Европейская правда", об этом Зеленский сказал журналистам во время посещения Хмельницкой АЭС в четверг, его цитирует агентство "Интерфакс-Украина".

Президент отметил, что Трамп во время разговоров "не сказал, что Путин и Россия были приоритетами".

"Сегодня мы доверяем этим словам, для нас очень важно сохранить поддержку Соединенных Штатов Америки. Но очень важно, что у нас уже было три разговора с президентом Трампом, и поэтому я не воспринимаю этот звонок (к Путину. – Ред.), что это был приоритет, чтобы он сначала говорил с Россией", – отметил глава государства.

"Хотя действительно это не очень приятно в любом случае. Потому что вы знаете, как украинское общество, как все мы и европейцы реагируют, что прежде всего ничего не может быть об Украине без Украины", – добавил Зеленский журналистам.

Президент также сообщил, что обсуждал с Трампом привлечение Россией северокорейских войск.

"И он удивленно сказал, что его поражает то, что мы построили такую систему дронов и такую технологическую платформу, около 200 предприятий", – отметил глава государства.

В среду Трамп говорил с Путиным по телефону и договорился о начале переговоров о прекращении войны России против Украины.

В то же время администрация Трампа впервые публично обозначила, как она видит соглашение о прекращении войны – в нескольких аспектах, совпадающих с интересами Москвы.

Глава дипломатии Кая Каллас считает, что любое мирное соглашение для урегулирования российско-украинской, заключенное за спиной Украины и Европы, обречено на провал.

Подробнее читайте в статье: "Мир" с Украиной без Украины: о чем договорились Трамп и Путин и что это меняет на практике.