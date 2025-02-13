Туск закликав призупинити суперечки про війну і мир в Україні

Польський премʼєр-міністр Дональд Туск звернувся до польських політичних сил із закликом обʼєднатись на тлі "загрози зі Сходу", імовірно, маючи на увазі Росію.

Про це він написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Туск наголосив, що через серйозність міжнародної ситуації "ми не можемо дозволити собі сваритися всередині країни про нашу безпеку".

"Закликаю всі політичні сили та лідерів призупинити суперечки про війну і мир в Україні та бути єдиними перед загрозою зі Сходу. Польща, Європа і Захід в цілому потребують сьогодні повної співпраці та солідарності", – додав він.

Допис Туска з'явився наступного дня після того, як президент США Дональд Трамп провів переговори з Владіміром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Пізніше американський лідер оголосив про "негайний" початок переговорів про перемир'я в Україні. За його словами, Путін нібито хоче миру.

З боку багатьох європейських політиків і представників міжнародних інституцій лунають занепокоєння щодо можливості укладення угоди щодо України за спиною країни.

Водночас, відповідаючи на такі звинувачення, новий глава Пентагону Піт Гегсет заявив у четвер, що в таких переговорах "немає зради".

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