Туск призвал приостановить споры о войне и мире в Украине

Польский премьер-министр Дональд Туск обратился к польским политическим силам с призывом объединиться на фоне "угрозы с Востока", вероятно, имея в виду Россию.

Об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Туск отметил, что из-за серьезности международной ситуации "мы не можем позволить себе ссориться внутри страны о нашей безопасности".

"Призываю все политические силы и лидеров приостановить споры о войне и мире в Украине и быть едиными перед угрозой с Востока. Польша, Европа и Запад в целом нуждаются сегодня в полном сотрудничестве и солидарности", – добавил он.

Сообщение Туска появилось на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже американский лидер объявил о "немедленном" начале переговоров о перемирии в Украине. По его словам, Путин якобы хочет мира.

Со стороны многих европейских политиков и представителей международных институтов звучат беспокойства относительно возможности заключения соглашения по Украине за спиной страны.

В то же время, отвечая на такие обвинения, новый глава Пентагона Пит Хегсет заявил в четверг, что в таких переговорах "нет предательства".

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