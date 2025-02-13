Посланник Трампа: доступ США до українських надр – частина гарантій безпеки

Спецпосланник президента США з питань Росії та України Кіт Келлог вважає ініційовану Дональдом Трампом угоду про доступ до українських надр частиною гарантій безпеки для України.

Про це він розповів в інтервʼю Fox News, повідомляє "Європейська правда".

На думку Келлога, створення "економічного партнерства" (як він описав "угоду" про надра) також "забезпечує безпеку для України".

"Вони (українці. – Ред.) знають, що Сполучені Штати залучені економічно і що ми маємо економічний інтерес в Україні. Це ще одна частина гарантії безпеки для України, і вони повинні сприймати це саме так", – додав він.

Посланник Трампа висловив сподівання, що протягом наступних днів Київ погодиться на пропозицію США, "і ми вийдемо на певну домовленість, яка закладе підґрунтя для майбутнього".

"Йдеться не про один-два долари. Йдеться про сотні мільйонів доларів потенціалу рідкісноземельних мінералів, які є тут, в Україні. Україна дуже, дуже багата на рідкісноземельні мінерали, і ми повинні цим скористатись", – вважає Келлог.

Напередодні для обговорення економічного партнерства з Україною до Києва прибув міністр фінансів США Скотт Бессент.

Тоді Володимир Зеленський заявив, що США передали Києву перший проєкт "угоди про партнерство", яка передбачає інвестиції в корисні копалини України в обмін на подальшу допомогу.

Минулого тижня президент США заявив, що зацікавлений в укладанні з Україною угоди про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї.

Пізніше він додав, що Київ "у принципі погодився" укласти "угоду" вартістю 500 мільярдів доларів.