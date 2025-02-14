У Латвії затримали проросійського активіста, що розповідав про "етноцид росіян"

У Латвії взяли під варту проросійського активіста після його заяв на організованій в РФ конференції про "етноцид росіян у країнах Балтії".

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Служба держбезпеки Латвії (VDD) у четвер затримала відомого проросійського активіста Александра Гапоненка після його заяв на публічній дискусії у Москві про "етноцид російських співгромадян у країнах Балтії", де, крім нього, учасниками були ще кілька громадян Латвії.

На підставі цих заяв Служба держбезпеки відкрила кримінальне провадження за підозрою у сприянні діяльності РФ, що спрямована проти Латвії, та провокуванні ненависті й розбрату.

Нагадаємо, наприкінці січня у Латвії вирішили заблокувати доступ ще до семи інтернет-сайтів, що поширюють російську пропаганду.

В Естонії для звинуваченої у держзраді росіянки вимагають шість років в’язниці.