В Естонії для обвинуваченої у держзраді росіянки вимагають шість років в’язниці

В Естонії обвинувачення в Харьюському повітовому суді запросило шість років в'язниці для обвинуваченої в держзраді і порушенні міжнародних санкцій росіянки Світлани Бурцевої, яка також має естонське громадянство.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Речниця суду Війвіка Сіплане заявила, що вирок у справі Бурцевої буде оголошено 11 червня.

Адвокат жінки клопотав про винесення виправдувального вироку.

Реклама:

Світлана Бурцева з 2017 року працювала в російській медіагрупі "Россия сегодня" на різні естонські інтернет-видання.

Її тексти публікувалися в інтернет-новинах, що обслуговують інтереси російської пропаганди.

Вона продовжувала співпрацю з російськими пропагандистськими ресурсами навіть після запровадження санкцій проти РФ.

Згідно з обвинувальним висновком, Бурцева знала про заборону на свою діяльність, але продовжувала її навіть після припинення роботи новинного порталу "Sputnik Естонія" (Sputnik Eesti) через порушення санкцій 2019 року.

У 2020-2023 роках Бурцева продовжувала виробляти медіаконтент для порталу Baltnews.ee, використовуючи, зокрема, псевдонім Алан Торм.

На думку Держпрокуратури, зібрані докази свідчать про те, що Бурцева свідомо порушила міжнародні санкції.

"За підсумками досудового розслідування Поліція безпеки (КаПо) дійшла висновку, що Бурцеву не можна вважати незалежним, об'єктивним і нейтральним журналістом. За даними КаПо, зібрані докази вказують на те, що Бурцева є пропагандисткою", – зазначила держпрокурор Енелі Лаурітс.

Нещодавно Талліннський адміністративний суд залишив без задоволення скаргу проросійської активістки Зої Палямар, яка була координаторкою руху "Безсмертний полк у Таллінні", на рішення позбавити її посвідки на проживання в Естонії з десятирічною забороною на в'їзд до Шенгенської зони.