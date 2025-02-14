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В Латвии задержали пророссийского активиста, рассказывавшего об "этноциде русских"

Новости — Пятница, 14 февраля 2025, 09:52 — Мария Емец

В Латвии взяли под стражу пророссийского активиста после его заявлений на организованной в РФ конференции об "этноциде русских в странах Балтии".

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Служба госбезопасности Латвии (VDD) в четверг задержала известного пророссийского активиста Александра Гапоненко после его заявлений на публичной дискуссии в Москве об "этноциде русских сограждан в странах Балтии", где, кроме него, участниками были еще несколько граждан Латвии.

На основании этих заявлений Служба госбезопасности открыла уголовное производство по подозрению в содействии деятельности РФ, направленной против Латвии, и провоцировании ненависти и раздора.

Напомним, в конце января в Латвии решили заблокировать доступ еще к семи интернет-сайтам, распространяющим российскую пропаганду.

В Эстонии для обвиняемой в госизмене россиянки требуют шесть лет тюрьмы.

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Латвия
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